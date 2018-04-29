الرقابة المالية توافق على إضافة غرض جديد لرواد السياحة

رجب عز الدين:وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة رواد السياحة بالسير فى إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة.ووافق مجلس إدارة الشركة المنعقد 5 أبريل الحالى، بالموافقة على إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى، بإضافة نشاط المساهمة والمشاركة فى الشركات الت

رجب عز الدين: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة رواد السياحة بالسير فى إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى للشركة. ووافق مجلس إدارة الشركة المنعقد 5 أبريل الحالى، بالموافقة على إجراءات تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى، بإضافة نشاط المساهمة والمشاركة فى الشركات التي تزاول أعمالا ونشاطات أخرى بخلاف النشاط السياحى. وارتفعت أرباح الشركة إلى 21.74 مليون جنيه، خلال 2017، مقابل 2.5 مليون جنيه خلال 2016. ويبلغ رأسمال الشركة 173.1 مليون جنيه، موزعا على 17.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.