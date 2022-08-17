«الرقابة المالية» توافق على إصدار «هيرميس» سندات توريق بنحو 500 مليون جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة هيرميس للتوريق سندات توريق اسمية في مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تخص “محفظة تمويل استهلاكي” بمبلغ 532.6 مليون جنيه .

وأوضحت الرقابة المالية في بيان صحفي لها، أن ذلك يمثل الإصدار الثاني من البرنامج الثاني لشركة هيرميس للتوريق البالغة قيمته 2 مليار جنيه والمخصص لمحافظ التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة فاليو التابعة .

وقال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الرقيب دائما ما يسعى إلى تنشيط وتطوير سوق رأس المال وما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، بالإضافة إلى الصكوك، نظرا لدورها الحيوي في تعميق سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

وتابع أنه مع إتمام الموافقة على إصدار سندات شركة أي اف جي هير ميس للتوريق سيصل إجمالي إصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري ما قيمته حوالي 14.4 مليار جنيه، مما يستدعى الاستمرار فى تحسين إجراءات طرح وإدراج الصكوك وأدوات الدين داخل منظومة التداول لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في بداية شهر أغسطس من العام الحالي على قيام شركة التعمير للتوريق بإحالة محفظة هيئة المجتمعات العمرانية والصادر مقابلها الإصدار السابع للشركة بقيمة تبلغ 20 مليار جنيه.