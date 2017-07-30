الرقابة المالية توافق على إصدار بورتو شهادات إيداع أجنبية

رجب عزالدينأبدت هيئة الرقابة المالية عدم ممانعتها فى إصدار وتحويل شهادات إيداع أجنبية، لمجموعة بورتو القابضة "بورتو جروب"، بما لا يجاوز ثلث أسهم رأس المال المدفوع للشركة.ويبلغ رأسمال بورتو 501.5 مليون جنيه، موزعا عبر 5.01 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم.وقدرت أبحاث فاروس المالية، القيم



رجب عزالدين

أبدت هيئة الرقابة المالية عدم ممانعتها فى إصدار وتحويل شهادات إيداع أجنبية، لمجموعة بورتو القابضة “بورتو جروب”، بما لا يجاوز ثلث أسهم رأس المال المدفوع للشركة.

ويبلغ رأسمال بورتو 501.5 مليون جنيه، موزعا عبر 5.01 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم.

وقدرت أبحاث فاروس المالية، القيمة العادلة لسهم مجموعة بورتو القابضة عند 0.54 جنيه.

وقالت الشركة فى تقرير لها الثلاثاء الماضى، إن تحديد القيمة العادلة للسهم عند هذا المستوى، يعني ضمنا احتمال ارتفاع 42.4٪.

وأضافت الشركة في تقريرها، أن افتراضاتها مبنية على أن أسعار البيع تتراوح بين 8200 و14 ألف جنيه للمتر السكنى، و27 ألفًا – 38 ألف جنيه للمتر التجاري حسب المشروع.

كما قدرت الشركة أرض بورتو بالأردن والمغرب في القيمة الصافية للأصول بسعر 300 جنيه المتر المربع، كما تم تقييم الأصول في بعض المشاريع التنموية التي لم يتم استخدامها بعد على شكل مستشفيات ونوادٍ ومدارس.

وأضافت أن بورتو جروب لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمضي قدما في تطوير بورتو سعيد وبورتو هليوبوليس، وهما مشروعان محتملان للتنمية المشتركة.