بورصة وشركات

الرقابة المالية توافق على إصدارات صكوك بـ600 مليون جنيه

ثالث إصدار منذ بداية 2020
منى عبدالباري 2:20 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20 2:20 م, الأثنين, 28 ديسمبر 20

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كشف الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة الهيئة اليوم على ثالث إصدار صكوك بسوق المال المصرية للعام الجاري، من خلال طرح لصكوك الإجارة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- لإحدى الشركات- وقابلة للتداول والاستهلاك المبكر، وغير قابلة للتحويل لأسهم.

ثالث إصدار منذ بداية 2020

ولفت في بيان إلى أن الـ صكوك سيتم طرحها بشكل خاص للاكتتاب بنسبة 100% للمؤسسات المالية المؤهلة للاستثمار والجهات والأفراد ذوي الملاءة المالية وتقيد بالبورصة المصرية لمدة 84 شهرًا تبدأ اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ، وتصدر بإصدار واحد بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه مصري، وبقيمة اسمية قدرها 100 جنيه مصري للصك الواحد.

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وأوضح رئيس الهيئة، أن الـ صكوك تستهلك وفقًا لجدول السداد/ الاستهلاك، وذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة إلي نسبة الهامش قدرها (٠،٧٥٪ـ) على أن يتم مراجعة سعر الاقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة (6) أشهر ويصرف كل ستة (6) أشهر فيما عدا العائد الأول يصرف في 30 أبريل 2021، ويحتسب العائد للفترة الأولي اعتبارًا من اليوم التالي من غلق باب الاكتتاب.

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ويتم طرح 100% من الصكوك للطرح الخاص للمؤسسات المالية المؤهلة والجهات والافراد ذوي الملاءة المالية، على أن تقيد الصكوك بعد ذلك بالبورصة المصرية.

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بقلم منى عبدالباري

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