«الرقابة المالية» تنهى أزمة وقف إعلان السبيكة العقارية لشركة «صروح»

علمت «المال» أن الهيئة العامة للرقابة المالية أغلقت ملف وقف إعلان «السبيكة العقارية» التابع لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري، بعد سلسلة من الاجتماعات والتوضيحات من جانب مسئولى الشركة لإزالة أى تخوفات حول طريقة شراء العملاء بمشروعاتها.

مصادر: إصدار ملاحظات تتعلق ببعض الكلمات فى المحتوى دون المساس بالمنتج نفسه.. وتم تعديلها على الفور

وقالت مصادر مقربة من الملف إن تحقيقات الهيئة نتج عنها إصدار ملاحظات تتعلق ببعض الكلمات فى المحتوى الإعلانى دون المساس بالمنتج العقارى نفسه، وعليه تم تعديله على الفور، وسيتم استئناف الحملة الإعلانية وحركة المبيعات.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «صروح العقارية» ستصدر بيانًا لاحقًا لتوضيح الموقف الحالى بشكل كامل، يتضمن استعراض موقف المشروعات القائمة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرر وقف بث إعلان «السبيكة العقارية» قبل نهاية شهر رمضان الماضى على جميع الوسائل الإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وذلك لحين قيام الشركة المعلنة «صروح» بتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية، تنفيذًا لأحكام القانون 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال، وذلك خشية قيام الشركة بطرح وثائق صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة.

وكانت الرقابة المالية قد تقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالبت بوقف الإعلان لعدم حصول الشركة على تراخيص منها، وحفاظًا على أموال المواطنين .

يُشار إلى أن إعلان «صروح» العقارية تضمن إطلاق عرض لأول مرة فى السوق المحلية، شمل نظام السبيكة العقارية، والذى يتيح للعميل الاستثمار، وأن يصبح شريكًا للشركة فى مشروعاتها التجارية والإدارية Citadel وEntrada Avenue عن طريق شراء أمتار تجارية وإدارية مع ضمان عائد إيجارى إلزامى للعملاء، مع بدء تسليم المشروعين.

وفى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن «صروح» حققت مبيعات بقيمة 280 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2021، وهو ما جاء مرضيًا ومتوافقًا مع مستهدفات العام الحالي.

وكان إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح للتطوير والاستثمار العقاري قال إن شركته تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون جنيه خلال العام الحالى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار «خميس» إلى أن الشركة ضخت بالفعل 150 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى، ومتبقى 350 مليونًا سيتم استثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح خميس أن «صروح» تستهدف تحقيق مبيعات إجمالية بقيمة 1.2 مليار جنيه خلال العام الحالى.

وذكر أن حجم استثمارات الشركة فى السوق المصرية بلغ 14 مليار جنيه، ممثلة فى 3 مشروعات رئيسية.

وتأسست «صروح» للتطوير والاستثمار العقارى فى مارس 2018 من خلال مجموعة من رواد الأعمال من مصر، والخليج، وتمتلك محفظة أراضٍ تبلغ 320 ألف متر بالعاصمة الإدارية.

ويقع مشروع «انترادا» التابع للشركة على مساحة 300.522 متر مربع فى قلب العاصمة الإدارية، أمام مدينة المعارض الدولية بمنطقة R7 وبجوار حى السفارات، على نفس محور الكاتدرائية الكبرى، وفندق الماسة والنهر الأخضر، ويضم أكثر من 3000 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها من 120 إلى 220 مترًا، وتتنوع ما بين شقق ودوبلكس باستثمارات 10 مليارات جنيه