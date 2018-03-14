الرقابة المالية تنفذ جولة لتوعية طلاب الجامعات

المال- خاصنفذت إدارة توعية المستثمر بالهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الاعمال SEED جولة تثقيفية بعدد من الجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة.وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية يتم تنفيذها لإحراز تقدم حقيقي في مجال التثقيف المالي بين عد

المال- خاص

نفذت إدارة توعية المستثمر بالهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع مشروع تعزيز ريادة الاعمال SEED جولة تثقيفية بعدد من الجامعات المصرية بالمحافظات المختلفة.

وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية يتم تنفيذها لإحراز تقدم حقيقي في مجال التثقيف المالي بين عدد من الفئات المستهدفة كمتعاملين محتملين فى الأدوات المالية غير المصرفية وفي مقدمتهم شباب الجامعات.

واستهدفت الجولة ثلاث جامعات مصرية هي جامعة الإسكندرية ، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع الاسكندرية، وجامعة فاروس بمحافظتى الغربية والإسكندرية للتعرف على أفكار الشباب فى التخطيط لعمل مشروعات صغيرة أومتناهية الصغر.

وأيضا التحاور مع شباب الجامعات لمساعدتهم في التعرف على كيفية الاستفادة من الأدوات المالية غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة وتتيح تمويلا غير تقليديا سواء فى التمويل متناهى الصغر – التمويل العقارى – والتأجير التمويلى – والتخصيم ، واهمية أن يضع مستثمرى – المستقبل – توفير الحماية المالية للمشروع بوثيقة التأمين.