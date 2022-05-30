الرقابة المالية: تمويلات القطاع المالي غير المصرفي سجلت 370 مليار جنيه خلال 2021

كتب : قسم البورصة

قال الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة المالية ، إن حجم التمويلات التي مُنحت من جانب القطاع المالي غير المصرفي بنهاية عام 2021 بلغت 370 مليار جنيه.

ولفت خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا إلى أن هذه التمويلات تضمن جميع الأنشطة التابعة للقطاع والخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية .

وأوضح أن قيمة التمويلات التي تم منحها من خلال نشاط التأجير التمويلي بلغت حوالي 80 مليار جنيه.

وتعقد الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم مؤتمرا صحفيًأ للإعلان عن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية للقطاع المالي غير المصرفي خلال 2022 – 2026.