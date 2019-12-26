الرقابة المالية تمنح «يونيون» للوساطة التأمينية الرخصة النهائية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح الترخيص النهائى لشركة «يونيون» للوساطة التأمينية، والتى تتكون من مجموعة وسطاء أفراد لأول مرة.

وقال محمود عرابى، العضو المنتدب للشركة، إن «يونيون» تأسست برأسمال مرخص به قيمته 20 مليون جنيه، والمصدر مليونان مدفوع منها النصف.

وأضاف: أن «يونيون» هى رقم 98 فى سجل شركات الوساطة التى حصلت على الترخيص النهائى، لكنها أول كيان من اتحاد وسطاء أفراد بالكامل، وأنها ليست بالشكل العائلى المعهود رؤيته بالسوق المصرية فى مجال الوساطة التأمينية.

وأشار عرابى إلى أن هيكل الملكية يتوزع بواقع 48% له، و52% لباقى الشركاء بنسب مختلفة، وأنه يرأس مجلس الإدارة ويشغل منصب العضو المنتدب، بالإضافة إلى باقى أعضاء المجلس المكون من محمد نبيل مصطفى ويحيى إبراهيم شتيوى، وأسامة رضا محمد عبده وإبراهيم حاتم سمير عرابى، وجميعهم وسطاء أفراد لديهم خبرة تتجاوز 20 عاما.

ومنحت الرقابة المالية شركة «يونيون»، الترخيص النهائى بقرار لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة، بجلستها رقم 369 المنعقدة بتارخ 23 ديسمبر الحالي، وفقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، ويسرى القرار لمدة 3 سنوات اعتبارًا من صدوره.

وأوضح عرابى أن «يونيون» تستهدف جلب أقساط تأمينية قيمتها تتجاوز 100 مليون جنيه، لصالح الشركات التى ستتعاقد معها.

وأوضح أن «يونيون» ستوقع عقود وساطة، الأسبوع المقبل، مع 14 شركة، أبرزها «مصر للتأمينات العامة» و«أكسا للتأمين» و«أكسا لتأمينات الحياة» وشركتى «أليانز» بنشاطيهما الحياة والممتلكات و«طوكيو مارين جينرال تكافل».

يشار إلى أن نشاط الوساطة يقوم على تمثيل العميل أمام الشركات بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار، للتأمين على ممتلكاتهم مقابل نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع لأخر وفقاً لخطة كل كيان على حدة.

وتابع العضو المنتدب، أن «يونيون» انتهت بالفعل من التعاقد مع إحدى شركات البترول؛ للتأمين على 4 آلاف عامل، لتوفير التغطية الطبية الشاملة لهم بإجمالى مليارى جنيه.

واختتم بالتأكيد على أن شركته ستركز على كافة أنشطة التأمين – الممتلكات والمسئوليات العامة والحياة والطبى – لعمل محفظة متنوعة، وذلك نتاج ما وصفه بتشكيلة الوسطاء الذين أسسوا «يونيون» للوساطة.