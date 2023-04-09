الرقابة المالية تمنح «هيرميس» الضوء الأخضر للسير في إجراءات زيادة رأس المال

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، المجموعة المالية هيرميس، الضوء الأخضر للسير في إجراءات زيادة رأس المال المصدر والمرخص به.

وذلك بقيمة 1.45 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 7.298 مليار جنيه، مقابل 5.838 مليار جنيه، عن طريق توزيع 291.92 مليون سهم مجاني ممولة من أرباح عام 2022.

وكذلك زيادة رأس المال المرخص به من 6 مليارات جنيه، إلى 30 مليار جنيه.

جدير بالذكر أن المجموعة المالية هيرميس، حققت نموا في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 31%، خلال 2022 لتصل إلى 2.19 مليار جنيه، مقابل 1.67 مليار جنيه خلال 2021.

وسجلت المجموعة المالية هيرميس ، نموا في إجمالي ايرادات بنسبة 77%، لتسجل 10.95 مليار جنيه عام 2022، مقابل 6.18 مليار جنيه العام السابق له.

ووافق مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس على زيادة رأس المال المصدر والمرخص عبر توزيع سهم مجاني لكل 4 أسهم عن أرباح 2022.