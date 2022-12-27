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الرقابة المالية تمنح «مستشفي كليوبترا» الضوء الأخصر للسير في إجراءات خفض رأس المال

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الرقابة المالية تمنح «مستشفي كليوبترا» الضوء الأخصر للسير في إجراءات خفض رأس المال
جهاد سالم

جهاد سالم

12:35 م, الثلاثاء, 27 ديسمبر 22

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية ، لشركة مستشفي كليوبترا علي السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر بنحو 77.28 مليون جنيه .

وذلك عبر إعدام أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية في 30 سبتمبر 2022.

وبذلك يصبح رأس المال المصدر لشركة مستشفي كليوبترا 722.71 مليون جنيه، موزعا علي 1.44 مليار سهم ، مقابل 800 مليون جنيه موزعا علي 1.6 مليار سهم .

وكان مجلس إدارة شركة مستشفي كليوبترا ، قد وافق علي خفض رأس المال المصدر عبر إعدام 154.56 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.5 جنيه للسهم، والتي تمثل 9.7% من إجمالي رأس المال المصدر.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:35 م, الثلاثاء, 27 ديسمبر 22