الرقابة المالية تمنح «مستشفي كليوبترا» الضوء الأخصر للسير في إجراءات خفض رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية ، لشركة مستشفي كليوبترا علي السير في إجراءات تخفيض رأس المال المصدر بنحو 77.28 مليون جنيه .
وذلك عبر إعدام أسهم الخزينة الظاهرة بالقوائم المالية في 30 سبتمبر 2022.
وبذلك يصبح رأس المال المصدر لشركة مستشفي كليوبترا 722.71 مليون جنيه، موزعا علي 1.44 مليار سهم ، مقابل 800 مليون جنيه موزعا علي 1.6 مليار سهم .
وكان مجلس إدارة شركة مستشفي كليوبترا ، قد وافق علي خفض رأس المال المصدر عبر إعدام 154.56 مليون سهم بالقيمة الاسمية 0.5 جنيه للسهم، والتي تمثل 9.7% من إجمالي رأس المال المصدر.