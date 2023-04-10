«الرقابة المالية» تمنح «كريسنت إيجيبت» تجديدًا 3 سنوات بسجل نشاط وسطاء التأمين

قررت هيئة الرقابة المالية، تجديد قيد شركة كريسنت إيجيبت لوساطة التأمين (ش.م.م) بسجـل وسطاء التأمين (شخص اعتباري) بالهيئة.

وجاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، برقم 928 لسنة 2023، والتي أوضح تجديد قيد شركة كريسنت إيجيبت بسجل الهيئة العامة للرقابة المالية لشركات الوساطة التأمينية لمدة 3 سنوات اعتبارًا من العاشر من أبريل الجاري.

وشركة كريسنت إيجيبت للوساطة التأمينية مساهمة مصرية، مسجلة بقرار رقم (466) لهيئة الرقابة المالية، في الثامن من سبتمبر 2010، وتقدم الخدمات فيما يخص كيفية إصدار الوثائق التأمينية، بالإضافة إلى إصدارها وتجديدها، وتعمل مع مختلف شركات التأمين لتقديم أفضل المزايا والتغطيات لعملائها.

ويقوم نشاط الوساطة في مجال التأمين على تمثيل العميل أمام شركات القطاع بغرض الحصول على أنسب الشروط والأسعار للتأمين على ممتلكاتهم، ومعاونتهم فنيًا في حالة الحوادث للحصول على تعويض عادل من الشركات مقابل الحصول على نسبة من القسط كعمولة، وتختلف من فرع تأميني لآخر ومن عملية لأخرى، بما يتوافق مع إستراتيجية كل شركة.

ودور نشاط السمسرة في مجال إعادة التأمين هو التوسط بين شركات التأمين في السوق المحلية وشركات الإعادة في الخارج، من أجل جلب أفضل المزايا الفنية والمالية، من خلال زيادة عمولات الإعادة وزيادة الطاقات الاستيعابية والمرونة في قبول المخاطر.