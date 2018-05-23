الرقابة المالية تمنح رويال للتأمينات العامة رخصة الإصدار الإلكترونى

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة: وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركتى «رويال» للتأمينات العامة رخصة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق الحوادث الشخصية متناهية الصغر. وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، عن السماح لشركة «رويال»، وهى ثانية شركات…

مروة عبد النبى والشاذلى جمعة:

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركتى «رويال» للتأمينات العامة رخصة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق الحوادث الشخصية متناهية الصغر.

وكشف المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس الهيئة، عن السماح لشركة «رويال»، وهى ثانية شركات التأمين التى حصلت على الرخصة، بإصدار هذه الوثائق لافتا إلى أنه تم تذليل جميع العقبات أمام شركات التأمين لمزاولة التأمين متناهى الصغر، وذلك فى إطار سعى الدولة إلى تنشيط هذا النوع من التأمين والتمويل، لتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أن الهيئة أعدت إستراتيجية قطاع التأمين لعام -2018 2022 لتتضمن تقديم حوافز لشركات التأمين لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، والتى سيتم تضمينها لتعديلات القانون 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

ولفت إلى أن «الرقابة المالية« نظمت الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر فى مصر بصدور القرار رقم «902» لسنة 2016 والذى حدد الضوابط التى تتيح إمكان إصدار وتوزيع الوثائق إلكترونيا، فى خطوة مهمة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع غير متمتعين بالتغطيات التأمينية ولزيادة الطلب على التأمين، وإضافة لجهود مصر فى تحقيق الشمول المالى.

وأوضح أن «الرقابة المالية» منحت خلال الأيام الماضية رخصة الإصدار الإلكترونى الأولى لوثائق الحوادث الشخصية متناهية الصغر لصالح شركة «gig» للتأمينات العامة.

وأشار إلى أن «gig» حصلت على ترخيص توزيع وثائق الحوادث الشخصية متناهية الصغر مع جمعيتى «تنمية» و«رجال أعمال أسيوط».

وعلمت «المال» أن «رويال» للتأمين تتفاوض حاليا مع عدد من جمعيات التمويل متناهى الصغر لإبرام تعاقدات، بهدف التوسع فى التأمين متناهى الصغر وتفعيل الرخصة التى حصلت عليها من الرقابة المالية لهذه الوثائق.

والتأمين متناهى الصغر، هوكل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة فى مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، وذلك فى الفروع المنصوص عليها بالقرار على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100 ألف جنيه.

