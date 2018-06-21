الرقابة المالية تمنح القلعة مهلة جديدة للانتهاء من تقرير القيمة العادلة

رجب عز الدين وافقت هيئة الرقابة المالية على منح شركة القلعة للاستشارات المالية مهلة جديدة لمدة أسبوعين للانتهاء من تقرير القيمة العادلة للسهم. وقالت الهيئة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن المستشار المالى المستقل لشركة القلعة تقدَّم بمبررات لمنحه مهلة إضافية لا تقل عن أسبوعي عمل تمك

رجب عز الدين





وافقت هيئة الرقابة المالية على منح شركة القلعة للاستشارات المالية مهلة جديدة لمدة أسبوعين للانتهاء من تقرير القيمة العادلة للسهم.

وقالت الهيئة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن المستشار المالى المستقل لشركة القلعة تقدَّم بمبررات لمنحه مهلة إضافية لا تقل عن أسبوعي عمل تمكّنه من إتمام حجم الأعمال المرتبط بعملية التقييم.

وقبِلت الهيئة الطلب المقدم من المستشار المالى شركة “آر إس إم مصر للاستشارات المالية”، وقررت منح الشركة مهلة إضافية أسبوعي عمل من تاريخ انتهاء المهملة الممنوحة والتى تنتهى 25 يونيو الحالى.

وطلبت الهيئة من الشركة فى 24 أبريل الماضى، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلاتها، بإعداد الدراسة وتقديمها خلال شهر من تاريخه.

وحصلت “القلعة” فى 23 مايو الماضى على موافقة الهيئة بمنحها شهرًا إضافيا لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم تنتهى 25 يونيو الحالى.