«الرقابة المالية» تمنح «ابن سينا فارما» الضوء الأخضر للسير في إجراءات تخفيض رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، لشركة ابن سينا فارما، على نشر نموذج الإفصاح بغرض السير في إجراءات تخفيض رأس المال بقية 28 مليون جنيه.

ومنحت الرقابة المالية شركة ابن سينا فارما الضوء الأخضر، على نشر تقرير الإفصاح، ودعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد.

وذلك لاتخاذ قرار تخفيض رأس المال المصدر من 280 مليون جنيه، إلى 252 مليونا، عبر إعدام 112 مليون سهم بالقيمة الاسمية 25 قرشا للسهم الواحد.

والتي تمثل كامل أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها، وبما يعادل 10%، من رأسمال ابن سينا فارما.

جدير بالذكر أن شركة ابن سينا فارما، سجلت خلال عام 2022، صافي أرباح بقيمة 170.87 مليون جنيه، مقابل 314.43 مليون جنيه خلال عام 2021.

وارتفع إجمالي إيرادات ابن سينا فارما، بنحو 2.4%، خلال عام 2022، لتسجل 22.26 مليار جنيه، مقابل 21.73 مليار جنيه خلال 2021.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة ابن سينا فارما ، نمو صافي الأرباح بنسبة 22.7%، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجل 72.16 مليون جنيه مقابل 58.8 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.