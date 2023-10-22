الرقابة المالية تمنح «إيديتا» الضوء الأخضر لنشر تقرير إفصاح إضافة نشاط التصنيع للغير وخفض رأس المال

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، الضوء الأخضر لشركة إيديتا للصناعات الغذائية لنشر تقرير الإفصاح بشأن تعديل النظام الأساسي وإضافة نشاط التصنيع للغير.

فضلا عن السير في إجراءات خفض رأسمال شركة إيديتا للصناعات الغذائية المصدر من 144.61 مليون جنيه إلى 140 مليون جنيه.

وذلك عبر إعدام 23.44 مليون سهم خزينة بالقيمة الإسمية 20 قرشا للسهم.

يذكر أن شركة إيديتا للصناعات الغذائية، سجلت خلال النصف الأول من العام نموا في الإيرادات بنسبة 80%، لتصل إلى 5.63 مليار جنيه ، مقابل 3.13 مليار جنيه في النصف الأول من 2022.

وقفز صافي أرباحها بنحو 116%، خلال النصف الأول من 2023، إلى 809.79 مليون جنيه، مقابل 374.91 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.