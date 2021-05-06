الرقابة المالية تمد مهلة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة والخاضعة لإشرافها عن الربع الأول لمدة شهر

أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مدّ مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية والجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 إلى 15 يونيو 2021.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، فإن ذلك جاء اتساقا مع الإجراءات الاحترازية الجاري تطبيقها بالدولة المصرية والحاجة نحو التيسير على المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.



وقد وجه رئيس الهيئة بنشر القرار رقم 67 لسنة 2021 والصارد في 6 مايو 2021 بشأن مدّ المهلة في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره.