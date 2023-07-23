«الرقابة المالية» تمد فترة حظر حسابات صندوق تأمين مشروع المحاجر بالقاهرة (مستند)

مدّت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بمحافظة القاهرة، بقرارها رقم 1638 لسنة 2023.

وجاء بالقرار أن مدّ مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بحافظة القاهرة لا يكون إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، لمدو عام اعتبارًا من الرابع والعشرين من يونيو 2023 أو لحين الانتهاء من أعمال تصفية الصندوق، أيهما أقرب.

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