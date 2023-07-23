الرقابة المالية تمدّ فترة تصفية صندوق تأمين العاملين بشركة الإسكندرية التجارية (مستند)

مدّت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مدة تصفية صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية، بقرارها رقم 1637 لسنة 2023.

وجاء بالقرار أن مدّ مدة التصفية للعاملين لمدة عام أو لحين إنهاء أعمال الصندوق أيهما أقرب، اعتبارًا من الثاني من مايو 2023.

ومدّت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بحافظة القاهرة، بقرارها رقم 1638 لسنة 2023.

وجاء بالقرار أن مدّ مدة حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمشروع المحاجر وإنتاج مواد البناء بحافظة القاهرة لا يكون إلا بموافقة مسبقة من الهيئة، لمدو عام اعتبارًا من الرابع والعشرين من يونيو 2023 أو لحين الانتهاء من أعمال تصفية الصندوق، أيهما أقرب.

يذكر أن “الإسكندرية التجارية” تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وتأسست بموجب مرسوم صادر في الأول من يونيو 1923 باسم شركة الإسكندرية التجارية، وتخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الصادر في التاسع عشر من يونيو 1991 ولائحته التنفيذية الصادرة في الحادي والثلاين من أكتوبر 1991.

وأصبحت تابعة لشركة القطن والتجارة الدولية (ش.م.م)، وفي ظل القانون رقم 195 لسنة 89 أصبحت الشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1499 لسنة 2000 الصادر في الثامن والعشرين من يونيو 2000.

ويمكن الاطلاع على القرار كاملًا: