الرقابة المالية تلزم شركات التأمين بإطار حوكمة تكنولوجيا المعلومات والأمن السبراني (مستند)

أصدرت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، كتابها الدوري رقم 3 لسنة 2023، بضرورة التزام شركات التأمين بإعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأمن السيبراني، مع موافاة “الهيئة” بهما بعد اعتمادهما من مجالس الإدارة، في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، وألا يتجاوز تنفيذ التعليمات 12 شهرًا بعد العاشر من أغسطس الجاري.

وأشارت إلى وجوب اتباع ضوابط أمن المعلومات، وفقًا للقرار رقم 139 لسنة 2023، بأن تقوم الشركات بإعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص ذلك، وموافاة “الهيئة” به بعد اعتماده من مجالس إدار ة الشركات، في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، وألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 6 أشهر من بعد العاشر من أغسطس الجاري.

وجاء كتاب هيئة الرقابة الإدارية الدوري رقم 3 لسنة 2023؛ استكمالًا لجهود تفعيل عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي، وبالأخص سوق التأمين، لتعزيز الأمن السيبراني بشركات القطاع، ودعم المؤسسات للوصول إلى كافة فئات المجتمع؛ تحقيقًا للشمول التأميني.

وأشار القرار إلى حرص الهيئة على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني في قطاع التأمين المصري؛ تسهيلًا على الشركات حال التقدم للحصول على الترخيص لها بتقديم منتجات تأمينية إلكترونيًا، طبقًا للقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية والعقود والسجلات الرقمية ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.

وبيّنت “الهيئة” ضرورة التزام الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، وفقًا للقرار رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن أن تكون قاعدة بيانات عملاء الشركة داخل مصر، مع التزام الشركات باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة، لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة.

وللاطلاع على كتاب الهيئة من هنا: