الرقابة المالية تلتزم باستبعاد الصادر بحقهم أحكام من عضوية مجالس الإدارة

النشار: جارٍ حصر الشركات التى ستتأثر كتبت - إيمان القاضى:قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، إلزام الشركات المقيدة والعاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بألا تضم فى عضوية مجالس الإدارة من صدر بحقه حكم فى جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالقوانين المنظمة للأنشطة ا

النشار: جارٍ حصر الشركات التى ستتأثر

كتبت – إيمان القاضى:

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، الثلاثاء، إلزام الشركات المقيدة والعاملة بمجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بألا تضم فى عضوية مجالس الإدارة من صدر بحقه حكم فى جناية أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية أومن تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات.

وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة، إن تطبيق القرار سيختلف وفقًا لحالة كل شركة، موضحا أنه قد يتم منح مهلة لبعض الشركات التى ستتتأثر سلبا فى حال خروج أحد الأعضاء من مجلس الإدارة.

وقال إنه جار حصر الشركات التى ستتأثر جراء القرار، علما بأنه سيتم تعديل قواعد القيد والعضوية لإضافة القرار الذى يهدف فى الأساس إلى حماية المتعاملين بالسوق.

وفيما يخص ما نص عليه القرار حول استبعاد من تكرر اتهامه بارتكاب مخالفات جسيمة لقانون سوق رأس المال خلال آخر 3 سنوات، أكد النشار أن الاتهام يجب أن يتم من خلال النيابة العامة فقط، وذلك تجنبا لاحتمال وجود بلاغات كيدية ضد أى من أعضاء مجالس الإدارة، مشيرا إلى أنه سيتم اشتراط توجيه النيابة اتهاما للعضو بعد تأكدها من منطقية البلاغات.

ولفت إلى أن الهيئة نفسها ليست جهة توجيه اتهام وإنما تقوم بتحريك المخالفات للنيابة فقط.

وألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بالإفصاح فور تحقق أى من الحالات المنصوص عليها واستبدال العضو المخل بآخر خلال الأجل الذى تحدده الهيئة، مع قيام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بإظهار ذلك على شاشات التداول بالبورصة.

وسيترتب على ذلك تعديل أحكام المادة الثامنة من قواعد القيد بإضافة تلك الشروط، وكذا إصدار قرار بشأن الشركات التى تباشر أنشطتها فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقال معتز الدرينى، شريك مكتب كمال والدرينى للاستشارات القانونية، إن القرار منطقى بشكل عام، ولكنه سيؤثر على شركات السمسرة فى الأوراق المالية، لكون كثير من أعضائها المنتدبين عليهم قضايا وأحيانًا أحكام.

وقال إن تلك القضايا قد يتم التصالح فيها أودفع غرامات مالية وذلك وفقًا لطبيعة المجال.

