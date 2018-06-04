الرقابة المالية تكشف سبب تحديث القيمة العادلة لنيوكاسل

المال - خاص علمت "المال" أن وجود أصول غير مسجلة لدى شركة "نيوكاسل يونايتد" كان السبب الرئيسي وراء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث القيمة العادلة لسهم الشركة للمرة الثالثة على التوالي.يُذكر أن "الرقابة المالية" أخطرت شركة "ايجل" للاستشارات المالية- راعي قيد شركة نيوكاسل للاستثمار الر

المال – خاص



علمت “المال” أن وجود أصول غير مسجلة لدى شركة “نيوكاسل يونايتد” كان السبب الرئيسي وراء طلب الهيئة العامة للرقابة المالية تحديث القيمة العادلة لسهم الشركة للمرة الثالثة على التوالي.

يُذكر أن “الرقابة المالية” أخطرت شركة “ايجل” للاستشارات المالية- راعي قيد شركة نيوكاسل للاستثمار الرياضي ببورصة النيل- و شركة “ايجي تريند” بضرورة تحديث تقرير القيمة العادلة لسهمها للمرة الثالثة.

وعملية طرح شركة “نيوكاسل للاستثمار الرياضي” مستمرة منذ 3 سنوات تقريبًا، تخلل تلك الفترة طلبات من الهيئة العامة للرقابة المالية و ادارة البورصة تتعلق بالمستندات و توفيق الأوضاع للشركة.

وحصلت “نيوكاسل” ح في سبتمبر الماضي، على موافقة ادارة القيد بالبورصة على البدء في إجراءات القيد، قبل قيام “الرقابة المالية” في أكتوبر الماضي بتعديل قواعد القيد وقصر الموافقة ومراجعة أوراق القيد والطرح عليها.

وانتهت شركة إيجى ترند للاستشارات المالية من إعداد تقرير القيمة العادلة لأسهم نيوكاسل، وحددت القيمة العادلة بسعر 2.07 جنيه، كما تمت الموافقة على تحديد 2.03 جنيه كسعر للطرح، ويتولي مكتب الشريف للاستشارات المالية مهام المستشار القانونى لطرح نيوكاسل ببورصة النيل.

و تطمح نيوكاسل فى تدبير 850 ألف جنيه تمويلات من خلال طرح أسهمها فى بورصة النيل، وسيتم توظيف السيولة فى تطوير حمام السماحة بالنادى الموجود فى مدينة طنطا بالغربية، وإنشاء ملعب كرة قدم من النجيل الصناعى، وإجراء توسعات أفقية بالنادى عبر شراء قطعة أرض مجاورة.



