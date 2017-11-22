الرقابة المالية تكشف إستراتيجية التمويل العقاري خلال 4 سنوات

المال - خاص كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إستراتيجية الهيئة لنشاط التمويل العقاري للأعوام الأربعة القادمة، والتى تهدف إلى زيادة حصته فى السوق المصرية، وما ينتظر بذله من جانب شركات التمويل العقارى من جهد وخطط تسويق حديثة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، كهدف قومى خاصة

المال – خاص

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إستراتيجية الهيئة لنشاط التمويل العقاري للأعوام الأربعة القادمة، والتى تهدف إلى زيادة حصته فى السوق المصرية، وما ينتظر بذله من جانب شركات التمويل العقارى من جهد وخطط تسويق حديثة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، كهدف قومى خاصة مع النمو الذي حققه في الأشهر التسعة الأولى المنقضية من العام الحالي بنسبة 24.9%.

وسجل نتائج نشاط التمويل العقاري فى التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ما قيمته 8.2 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار جنيه، خلال الفترة المناظرة من العام السابق بارتفاع قدره 24.9%، ما يشير إلى وجود طلب مستقبلى.

جاء ذلك خلال لقاء عمران، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، للتباحث حول أوضاع سوق التمويل العقارى فى مصر والتحديات التى تواجه نمو هذا القطاع، وتبادل الرؤى لتطوير النشاط، وبما يتناسب مع قدرات والتوقعات لآداء قدرات هذا القطاع الهام والحيوى.

واستعرض الحضور أهمية التكامل فى الخدمات المالية غير المصرفية المرتبطة بنشاط التمويل العقارى وعلى رأسها نشاط التأمين، الذى يتيح تغطيات تأمينية ضد مخاطر وفاة المستثمر أو العجز، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر هلاك العقار ومخاطر عدم السداد تمثل جميعها، ضمانة هامة لأطراف منظومة التمويل العقارى، وتحقق المصلحة العامة وبث الطمأنينة فى نفوس المتعاملين ضد المخاطر المتوقعة.

وأوصى رئيس الهيئة بأهمية قيام شركات التمويل العقارى باستهداف تمويل عمليات البيع والشراء على العقارات السابق تسليمها دون الاعتماد فقط على الوحدات الجديدة التى يتم شراؤها من المطورين العقاريين، فى ضوء اتساع الشريحة التى تتعامل فى هذا النوع من العمليات وحاجتها الماسة إلى التمويل.

وتعهد الاتحاد بتقديم دراسة متكاملة للهيئة عن رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن مواجهة التحديات التى تواجه صناعة التمويل العقارى وسبل مواجهتها وآليات تطوير تلك المنظومة وتوسيع رقعة المستفيدين منها.

وأشار رئيس الهيئة لأهمية قيام الاتحاد بأعداد إستراتيجية لنشر الوعى بمنظومة التمويل العقارى بين أفراد المجتمع، وتحث فئات المجتمع المختلفة بالتعامل على العقارات من خلال آلية التمويل العقارى.

وفى إطار حرص الهيئة على التواصل مع كافة الأطراف فقد اتفق الحضور على عقد اجتماع تنسيقى بين ممثلى الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، وبعض من أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى وممثلى قطاع المطورين العقارين لطرح وجهات النظر والرؤى المختلفة لكافة الأطراف ومناقشة سبل النهوض بصناعة التمويل العقارى.