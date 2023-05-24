«الرقابة المالية» تكشف أن أقساط التأمين شهدت نموا ناهز 40% في مارس 2023

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر مارس 2023 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 6.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 39.6% مقارنة بمارس 2022، والذي ناهزت أقساطه 4,9 مليار جنيه.

وأضاف التقرير، أن إجمالي الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغ 3,2 مليار جنيه تقريبًا، بمعدل نمو 80.2% عن ذات الشهر في 2022، والذي سجل حجم أقساط بما يقرب من 1,8 مليار جنيه.

وبيّن تقرير “الرقابة المالية” أن قيمة الأقساط المحصلة لـ”الأشخاص وتكوين الأموال” بلغت 3,6 مليار جنيه، في مارس 2023، مقارنة بـ3,1 مليار جنيه لذات الشهر من 2022، ما يعني نموًا وصل إلى نسبة 16.3% لمارس من العام الجاري.

ويذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها تغطية الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة، والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع، وغيرها من الأصول، بينما تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تغطيات الحياة، أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية، وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.