الرقابة المالية تكرم رواد القطاع المالي غير المصرفي السابقين والراحلين بحفل إفطار «لم الشمل»

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية حفل إفطارها السنوي تحت عنوان لم الشمل، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكوكبة من قادة القطاع المالي غير المصرفي الحاليين والسابقين وأسر الراحلين ووزراء، والقيادات التنفيذية وأعضاء مجالس إدارات الهيئة والبورصة والمقاصة والاتحادات والجمعيات المهنية بالقطاع.



وكرمت الهيئة العامة للرقابة المالية أسماء الراحلين من رواد القطاع المالي غير المصرفي بالإضافة إلى تكريم رؤساء ونواب الهيئة السابقين، وعدد من العاملين الذين أتموا فترة عملهم تقديراً لجهودهم، وذلك خلال فعاليات حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الهيئة بعنوان “لم الشمل”.



وخلال كلمته رحب الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية بالوزراء ورؤساء الهيئات وجميع الحضور، وأكد خلال كلمته أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لبناء نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، يساعد الكيانات الاقتصادية على النمو وتطوير أعمالها عبر الاستفادة من الحلول والمنتجات والخدمات المالية غير المصرفية.



وأشار الدكتور فريد إلى أن طبيعة العمل الرقابي فيه شيء من الصعوبة والشدة وعلى الرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية أن يستمر في تطوير متطلبات الأطر الرقابية والتي تسهم في تحقيق مستويات أفضل من الاستقرار المالي ليس فقط للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بل للقطاع بأكمله.



وأضاف رئيس الهيئة “نتبنى نهجا قائما على الشراكة والحوار ونحرص على تعزيز التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة والتنسيق مع كافة المؤسسات لتحقيق أكبر قدر من الانضباط والشفافية المطلوبة على مستوى الخدمات التمويلية والتأمينية وسوق رأس المال بما يدعم رؤية مصر للتنمية المستدامة ويحسن من تنافسية الاقتصاد القومي”.



وأكد رئيس الهيئة أهمية القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من خدمات وحلول مالية واستثمارية وتأمينية يتم تطويرها أو استحداثها حيث تخدم جميعها الاقتصاد المصري على كافة المستويات سواء بزيادة معدلات الادخار أو تقديم الحلول التمويلية التي تناسب كافة شرائح المجتمع، والاستفادة من الخدمات التأمينية التي تساعد على مواجهة المخاطر المتنوعة والحفاظ على ثروات وأصول الأفراد والمؤسسات.



خلال كلمته وجه الدكتور محمد فريد حديثه للعاملين بالهيئة موضحا أنه يجب على الرقيب أن يستمر في تطوير قدرته على الاطلاع على كافة التطورات على المستوى العالمي والمحلي وأن يكون لديه من القدرة التي تمكنه من التعامل مع هذه المتغيرات، مؤكدا أن مبدأنا ودستور عملنا بالهيئة هو العمل بقوة وأمانة، وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية التي تسعى الهيئة لتحقيقها.



واختتم رئيس الهيئة حديثه موجها الشكر لجميع الحضور، لحرصهم على تلبية الدعوة لحضور حفل الإفطار الذي نظمته الهيئة بعنوان “لم الشمل” مؤكدا أنه من لا يعرف تاريخه لا يستطيع أن يصنع المستقبل وفي هذا الإطار فقد حرصت الهيئة على تكريم أسماء السادة الراحلين من رواد القطاع المالي غير المصرفي والتي لاتزال بصماتهم البيضاء وأثرهم الطيب نبراساَ ينير لنا الطريق ، تكريم رؤساء الهيئة ونواب رؤساء الهيئة السابقين تقديراً لجهودهم، وكذا تكريم السيدات والزملاء الذين أتموا فترة عملهم بالهيئة وبلغوا سن التكريم لتقديم الشكر.



من جانبها أعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن امتنانها للتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية في العديد من الملفات منها وثيقة التأمين على المصريين بالخارج والتعاون بشأن آليات تأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، مثمنة هذا التعاون المستمر والبناء لخدمة ابناء مصر بالخارج.



كرم الدكتور محمد فريد أسماء الراحلين من رواد القطاع المالي غير المصرفي الذين رحلوا ولاتزال بصماتهم البيضاء وأثرهم الطيب نبراس ينير الطريق، وهم:

الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال الأسبق

الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق

الأستاذ خالد عبد الرحمن العضو المنتدب السابق لشركة مصر للمقاصة

الأستاذ عبد الحميد إبراهيم رئيس هيئة سوق المال الأسبق

الأستاذ محسن عادل نائب رئيس البورصة الأسبق.



وكرم الدكتور فريد رؤساء ونواب رؤساء الهيئة السابقين تقديرا لجهودهم وهم:

الدكتور محمد عمران -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق

المستشار رضا عبد المعطي -نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق

القاضي خالد النشار-نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق

المستشار محمود فهمي -رئيس هيئة سوق المال الأسبق

الدكتور هاني سري الدين -رئيس هيئة سوق المال الأسبق

الدكتور زياد بهاء الدين -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس الوزراء الأسبق

الدكتور محمد يوسف -رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين الأسبق

الأستاذ سامح الترجمان -رئيس هيئة التمويل العقاري الأسبق

الأستاذ أسامة صالح -رئيس هيئة التمويل العقاري ووزير الاستثمار الأسبق

الدكتور عادل منير-رئيس الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، نائب رئيس الهيئة الأسبق

الأستاذ علاء عامر نائب رئيس هيئة سوق المال الأسبق

الدكتور خالد سري صيام -نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق

الأستاذ شريف سامي -رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق

الدكتور محمد معيط – نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق

وكرم الدكتور فريد الزملاء الذين أتموا خدمتهم بالهيئة وبلغوا سن التكريم خلال الفترة الماضية وقدم لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وقدموه من عطا خلال فترة عملهم، وهم الأساتذة الأفاضل:

احمد جاد عبد الرحمن -أحمد عبد الله سليمان هيكل-أميمة حسني محمد خلف-حسن سليمان عبيد سليمان-حنان حسن المرسى-سامي محمد عبد الحليم-سعيد عبد الحميد عبد العزيز عزام-سمير عمر وزيري احمد-السيد موسي السيد سالم-صلاح عبد الرحمن شحاتة-عزة ابراهيم سيد محمد-كرم محمد السيد-مجدي حسين-محسن محمود إبراهيم-محمد أحمد حسن صقر -ممدوح محمد عبد الغنى الخولي-نعيم فتحي بشاى-وجيه سعد السيد عبد الخالق.