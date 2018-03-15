الرقابة المالية تقر نشر إفصاح زيادة رأسمال العالمية للاستثمار

رجب عز الدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لشركة العالمية للاستثمار والتنمية.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الحالي على زيادة رأس المال المصدر من 30 مليون جنيه إلى 45 مليونًا، بزيادة قدرها 15 مليون جنيه، موزعة عن طريق إ

رجب عز الدين





وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر لشركة العالمية للاستثمار والتنمية.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 3 مارس الحالي على زيادة رأس المال المصدر من 30 مليون جنيه إلى 45 مليونًا، بزيادة قدرها 15 مليون جنيه، موزعة عن طريق إصدار 3 ملايين سهم بالقيمة الاسمية للسهم البالغة 5 جنيهات، مموَّلة من أرباح العام المالي والأرباح المرحَّلة والظاهرة بالقوائم المالية في ديسمبر 2017.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 2.38 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 9.2 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 30 مليون جنيه، موزعًا على 6 ملايين سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.