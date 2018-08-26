الرقابة المالية تقر خفض تكلفة التداول بالبورصة

شريف عمر:أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تخفيض تكلفة عمليات التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواءا من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ.وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية انه تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التى تسددها

شريف عمر:

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تخفيض تكلفة عمليات التداول فى البورصة، عبر تقليص الرسوم التى يحصلها صندوق حماية المستثمر من المتعاملين بالبورصة، سواءا من شركات السمسرة أو أمناء الحفظ.

وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية انه تم اقرار تخفيض قيمة الرسوم التى تسددها شركات أمناء الحفظ لصندوق حماية المستثمر من 11 فى المائة ألف من قيمة محفظة العميل إلى 5 فى المائة ألف بحد أقصى 100 جنيه، لكل عميل عن اجمالى الارصدة النقدية والاوراق المالية المملوكة له ، فضلا عن تخفيض الرسوم التى تسددها شركات السمسرة لصالح الصندوق من اثنين فى العشرة الاف لتصل الى 1 فى العشر الاف من قيمة عملية التداول.

وامين الحفظ هو الوسيط بين العميل وشركة الحفظ المركزى وهو بمثابة البنك الذى يوضع فيه العميل أوراقه المالية التى تقوم بدورها بتسجيلها وبعد ذلك يقوم أمين الحفظ بتسليم هذه الاوراق الى شركة الحفظ المركزى.

وهو المسئول الأول عن حركة حساب العميل والذى يقوم بإعطاء كشف حساب للعميل. وأوضح النشار فى تصريحات خاصة لـ المال أن الهيئة راعت ان خفض تكلفة التداول سيؤدى الى تشجيع سوق الاوراق المالية، ويخفض الاعباء المالية على المتعاملين، خاصة مع زيادة الأعباء بعد الرفع التدريجى لضريبة دمغة التعاملات بالبورصة، مطلع العام المالى الحالى، بما فرض مزيداً من الأعباء على المتعاملين.

وكانت وزارة المالية قد أقرت منذ عامين فرض ضريبة على تعاملات البورصة يتحملها البائع والمشترى، بلغت قيمتها فى مرحلتها الاولى 1.25 فى الألف، ارتفعت بعدها 1.50 فى الألف، ومنتظر زيادتها مطلع العام المالى القادم لتصل الى 1.75 فى الألف، فيما نشرت المال سابقاً ان قيمة الضريبة التى حصلتها الوزارة من تعاملات سوق داخل المقصورة وصلت الى 700 مليون جنيه فى العام الأول.

وفى سياق متصل، أشار النشار الى أن ادارة الهيئة أصدرت نحو 137 قراراً منذ صدور قرار تشكيل المجلس فى مارس 2018، تنوعت ما بين قرارات تنظيمية تهدف إلى تنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية، وأخرى رقابية تهدف إلى تحقيق الاستقرار فى السوق المالى غير المصرفى وحماية المتعاملين فيه، أبرزها التصويت التراكمى والتمثيل النسبى بمجلس الادارة، وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأكد النشار أن سوق رأس المال استحوذ على النصيب الأكبر من حيث عدد القرارات التنظيمية، وتم اصدار 45 قراراً ترتبط بصناديق الاستثمار الخيرية، وتحويل الاسهم لحامله، وضوابط شركات الاستشارات المالية، علاوة على قرارات تنظيم سوق التمويل متناهى الصغر.