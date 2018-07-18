الرقابة المالية تقر تعديلات جديدة على نشاط شركات إدارة المحافظ

المال- خاص:وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض الأحكام المنظمة لنشاط شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لوضع مزيد من الضوابط لحماية المستثمرين المتعاملين مع تلك الشركات والعاملين بها.ومن بين ما شمله التعديل أهمية أن يتضمن التعاقد مع الشركة مدى رغبة العميل في إجراء ع

المال- خاص:

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض الأحكام المنظمة لنشاط شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لوضع مزيد من الضوابط لحماية المستثمرين المتعاملين مع تلك الشركات والعاملين بها.

ومن بين ما شمله التعديل أهمية أن يتضمن التعاقد مع الشركة مدى رغبة العميل في إجراء عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والتقارير الدورية التي يجب على الشركة إرسالها للمستثمرين.

ووفقا لبيان صادر عن الهيئة اليوم فإنه فى حالة قيام الشركة بمزاولة نشاطي تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار تلتزم الشركة أن يكون لديها إدارة مستقلة لكل نشاط تجنبا لتعارض المصالح.

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة سبق و أصدر العديد من القرارات في جلساته السابقة لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة – والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 – حيز التنفيذ – ومن أبرزها القواعد والإجراءات المرتبطة بإصدار وطرح الصكوك وما يجب أن تتضمنه نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات من بيانات عن كل ما يتعلق بإصدار الصكوك وغرضها والجهات المستفيدة من التمويل وتكوين واختصاصات جماعة حملة الصكوك، وتنظيم عمل البورصات الخاصة، وتعديلات ذات ارتباط بتنظيم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والأحكام التفصيلية لعروض الشراء بغرض الاستحواذ، فضلا عن إجراءات إلغاء الأوراق المالية لحامله.