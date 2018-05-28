الرقابة المالية تقر تخفيض رأسمال الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

رجب عز الدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات تخفيض رأس المال.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 7 مايو الحالي على إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 2.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار، بتخفيض قدره 951.1

رجب عز الدين





وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بنشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير فى إجراءات تخفيض رأس المال.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 7 مايو الحالي على إجراءات تخفيض رأسمال الشركة المصدر من 2.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار، بتخفيض قدره 951.1 مليون جنيه، مقابل الخسائر المحققة فى القوائم المالية للعام المالى المنتهى 31 ديسمبر 2017.

ومن المقرر أن يتم ذلك بتخفيض القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى 6.30 جنيه، ثم زيادة رأس المال المصدر (بعد تخفيضه) من 1.6 مليار جنيه إلى 2.9 مليار جنيه و80 قرشًا، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه و80 قرشًا موزعة على 205645976 سهمًا، بقيمة اسمية 6.30 جنيه تُموَّل نقدًا عن طريق دعوة قدامى المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 2.57 مليار جنيه، موزعًا على 257.05 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.