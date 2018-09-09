الرقابة المالية تقر المرحلة الثانية لاكتتاب زيادة رأسمال كيما

رجب عزالدينأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى المرحلة الثانية لزيادة رأس المال.وقالت الشركة إنها ستعيد طرح الأسهم المتبقية في اكتتاب زيادة رأس المال اعتبارا من 16 سبتمبر ال



رجب عزالدين

أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها بصفة مبدئية من قيام شركة الصناعات الكيماوية المصرية – كيما بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى المرحلة الثانية لزيادة رأس المال.

وقالت الشركة إنها ستعيد طرح الأسهم المتبقية في اكتتاب زيادة رأس المال اعتبارا من 16 سبتمبر الجاري وحتى 24 من الشهر نفسه.

وأعلنت كيما الأسبوع الماضي عن تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنحو 93.85%.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لكيما فى يونيو الماضي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.16 مليار جنيه إلى 4.3 مليار، عبر اكتتاب لقدامى المساهمين.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.27 مليار، موزعاً على 632.9 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.