الرقابة المالية تقر إلغاء المنصورة للدواجن نشاط إنتاج اللقاحات والأدوية

رجب عز الدينوافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المنصورة للدواجن بنشر تقرير الإفصاح الخاص بغرض السير فى إجراءات تعديل أغراض الشركة.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 مايو الحالى على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية

رجب عز الدين

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة المنصورة للدواجن بنشر تقرير الإفصاح الخاص بغرض السير فى إجراءات تعديل أغراض الشركة.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 5 مايو الحالى على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإلغاء نشاط إنشاء مصانع لإنتاج اللقاحات والأدوية البيطرية والأدوية من الأعشاب الطبيعية والاتجار فيها.

وقالت الشركة، فى وقت لاحق، إنها تدرس عروضًا مختلفة من وزارة الزراعة لتخصيص أراضٍ بمناطق مختلفة، وسيتم معاينتها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت الشركة، في بيان، الأسبوع الماضى، أنها تقدمت بطلب لوزارة الزراعة لحجز ألفي فدان فى المناطق الجديدة التى خصصتها الوزارة لصناعة الدواجن، وجارٍ الدراسة والمعاينة لهذه الأراضى واستكمال الدراسات المطلوبة من قِبل الوزارة.

ومن المقرر تمويل هذه التوسعات من خلال زيادة رأس المال الجارية حاليًّا من أرباح عام 2017 بعد الانتهاء من إجراءاتها وعرضها على مجلس الإدارة والجمعية العمومية.