الرقابة المالية تقر إضافة أنشطة جديدة لأغراض الوطنية للذرة

رجب عز الدين وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على سير شركة الوطنية لمنتجات الذرة فى إجراءات تعديل غرض الشركة الوطنية لمنتجات الذرة بإضافة نشاط تجارة الذورة ومشتقاتها وخامات الأعلاف بكل أنواعها. ويعد هذا التعديل الثانى بعد عملية الاستحواذ…

رجب عز الدين





وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على سير شركة الوطنية لمنتجات الذرة فى إجراءات تعديل غرض الشركة الوطنية لمنتجات الذرة بإضافة نشاط تجارة الذورة ومشتقاتها وخامات الأعلاف بكل أنواعها.

ويعد هذا التعديل الثانى بعد عملية الاستحواذ التى تمت على الشركة لصالح شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات، والتى نجحت فى نوفمبر الماضى فى شراء 28.8 مليون سهم من الشركة بقيمة إجمالية 1.47 مليار جنيه، بمتوسط سعر 51 جنيهًا للسهم.

وأقرت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فى 20 ديسمبر الماضى، تعديل غرض الشركة إضافة نشاط السوربيتول بأنواعه وإنتاج مشتقات الذرة بكل أنواعها وممارسة نشاط التشغيل للغير.

يُذكر أن “كايرو ثرى إيه” هى شركة مصرية مملوكة لشركة “سبارك كومديتيز” الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعًا على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتمتلك كايرو ثري إيه الدولية للصناعات حاليًّا نسبة 97.67% من أسهمها، إضافة إلى نسب صغيرة لمساهمين آخرين.