الرقابة المالية: تقرير المصرية لنظم المعلومات غير مطابق للمواصفات

رجب عزالدين قالت هيئة الرقابة المالية، إن تقرير التقييم العقاري الخاص بشركة المصرية لنظم المعلومات الحديثة، يفتقر إلى مقومات أساسية، وغير مطابق للمواصفات المصرية. وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية: "فحصنا التقرير المعد بواسطة شركة أركون للاستشارات الهندسية، بتكليف من شركة إيجي تران

رجب عزالدين

قالت هيئة الرقابة المالية، إن تقرير التقييم العقاري الخاص بشركة المصرية لنظم المعلومات الحديثة، يفتقر إلى مقومات أساسية، وغير مطابق للمواصفات المصرية.

وأضافت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية: “فحصنا التقرير المعد بواسطة شركة أركون للاستشارات الهندسية، بتكليف من شركة إيجي تراند للاستشارات المالية من اللجنة المختصة بالهيئة، وتبين أنه غير مطابق لمتطلبات المعايير المصرية للتقييم”.

وتابع البيان: “يفتقر التقرير إلى العديد من المقومات الأساسية لمعايير التقييم وتجاهله للعديد من العناصر بالمعايير المشار إليها، التي تؤثر علي القيمة النهائية”.

ووافقت الشركة في أبريل الماضي على القيمة العادلة لشراء قطعة أرض بأول طريق العين السخنة، لإنشاء مدرسة مستقلة بقيمة 75 مليون جنيه، وفقا لتقرير المستشار المالي إيجي ترند للاستشارات.