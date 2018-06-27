الرقابة المالية: تقرير القيمة العادلة للنصر للحاصلات غير مطابق للمعايير

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تقرير القيمة العادلة لسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لا يتفق مع معايير التقييم المالى.وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن التقرير الذى تقدمت به شركة النصر لتصنع الحاصلات لا يتفق مع معايير التقييم المالى للمنشآت، وك

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تقرير القيمة العادلة لسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية لا يتفق مع معايير التقييم المالى.

وأضافت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن التقرير الذى تقدمت به شركة النصر لتصنع الحاصلات لا يتفق مع معايير التقييم المالى للمنشآت، وكذلك معايير التقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وتابعت الهيئة إنها ستطلب من الشركة إعداد دراسة قيمة عادلة من مستشار مالى مستقل مع اتخاذ الاجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحوال طبقا للأحكام والقواعد المنظمة.

وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 23 مايو الماضى شركة النصر للحاصلات الزراعية لإعداد دراسة قيمة عادلة، على خلفية ارتفاع سعر السهم خلال الفترة من 21 فبراير إلى 20 مايو 2018.

وكلفت النصر للحاصلات فى 6 يونيو الجارى، مكتب شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية “بيكر تيللى وحيد عبد الغفار وشركاه”، لدراسة القيمة العادلة للسهم.

وتخول قواعد القيد والشطب الهيئة العامة للرقابة المالية، طلب الشركات المدرجة بدراسة قيمة عادلة للسهم فى حالة وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع.