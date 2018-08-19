الرقابة المالية تقبل التقرير الثانى للقيمة العادلة لسهم النصر للحاصلات

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية قدمت إليها تقرير القيمة العادلة لسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.وأضافت الهيئة فى بيان منشور على شاشة البورصة المصرية إن هذا التقرير انتهى إلى تقدير القيمة العادلة للسهم بقيمة 56.90 جنيه للسهم

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة أصول عربية للاستثمار والاستشارات المالية قدمت إليها تقرير القيمة العادلة لسهم شركة النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية.

وأضافت الهيئة فى بيان منشور على شاشة البورصة المصرية إن هذا التقرير انتهى إلى تقدير القيمة العادلة للسهم بقيمة 56.90 جنيه للسهم .

وخاطبت الهيئة الشركة فى 23 مايو الماضى لإعداد دراسة قيمة عادلة، على خلفية ارتفاع سعر السهم خلال الفترة من 21 فبراير إلى 20 مايو 2018، وكلفت النصر للحاصلات فى 6 يونيو الماضى ، مكتب شركة الاستشارات المالية عن الأوراق المالية “بيكر تيللى وحيد عبد الغفار وشركاه”، لدراسة القيمة العادلة للسهم.

ورفضت الهيئة فى 27 يونيو الماضى التقرير المقدم من شركة بيكر تيللى نظرا لعدم اتفاقه بغير مطابق مع معايير التقييم المالى للمنشآت، وكذلك معايير التقييم العقارى الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وطلبت الهيئة إعداد دراسة قيمة عادلة جديدة من مستشار مالى مستقل مع اتخاذ الاجراءات المتبعة فى مثل هذه الأحوال طبقا للأحكام والقواعد المنظمة.

وتخول قواعد القيد والشطب الهيئة العامة للرقابة المالية، طلب الشركات المدرجة بدراسة قيمة عادلة للسهم فى حالة وجود تغيير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكثر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر، أو بنسبة أكثر من 75% خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع.