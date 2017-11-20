الرقابة المالية تفرض %1 رسوما على اشتراكات حماية المستثمر

أحمد علي: علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية، فرضت رسوما على صندوق حماية المستثمر بنسبة %1 من قيمة الاشتراكات الدورية، مقابل الخدمات التى تقدمها له. ونص قرار الهيئة رقم 126 لسنة 2017 والصادر فى 29 أكتوبر…

أحمد علي:

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية، فرضت رسوما على صندوق حماية المستثمر بنسبة %1 من قيمة الاشتراكات الدورية، مقابل الخدمات التى تقدمها له.

ونص قرار الهيئة رقم 126 لسنة 2017 والصادر فى 29 أكتوبر الماضى، على أن تتقاضى «الرقابة المالية» مقابل الخدمات التى تقدمها لصندوق حماية المستثمر بواقع %1 من حصيلة الاشتراكات الدورية للصندوق، على أن تسدد فى نهاية كل عام، وذلك اعتبارًا من اليوم التالى لصدور القرار.

من جهته، قال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إن الهيئة تؤدى خدمات مستمرة لصندوق حماية المستثمر، أبرزها مراجعة القوائم المالية وفحص ملفات الشكاوى و التعويضات.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن قيمة الاشتراكات الدورية، والمسددة من قبل شركات السمسرة وأمناء الحفظ تتراوح سنويًا بين 50 – 70 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الرسوم الجديدة لن تؤثر على موارد الصندوق.

وأوضح أن الأخير صرف نحو 7.8 مليون جنيه، لصالح شركات السمسرة خلال 2017، فى إطار دعمه للقطاع.

ويتيح النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر – الذى تم تعديله فى يونيو 2016-، إمكان استخدام جزء من أموال الصندوق بما لا يتعدى %1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق، وتحقيق الوقاية السابقة، وبلغ حجم الأموال بصندوق حماية المستثمر فى مطلع 2017 ما يقارب 2 مليار جنيه.

ويتنافس اليوم الإثنين، 4 مرشحين فقط ، على ثلاث مقاعد بانتخابات مجلس ادارة الصندوق ، وهم أسامة شومان، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، وزينب خليل، العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية، وأحمد قطب رئيس مجلس إدارة شركة هيرميس لتداول السندات والعضو الحالى بمجلس إدارة الصندوق، وعيسى فتحى، العضو المنتدب لشركة القاهرة للأوراق المالية، العضو بمجلس إدارة الصندوق.

ويتكون المجلس من 9 أعضاء، منهم ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية يختاره الوزير المختص، وثلاثة عن الشركات الأعضاء بالصندوق يتم اختيارهم بالانتخاب، على أن يكون منهم ممثلًا على الأقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة يختاره رئيس البورصة، وآخر عن شركة والإيداع والقيد يختاره رئيسها، و3 أعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس هيئة الرقابة المالية.