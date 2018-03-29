الرقابة المالية تفحص ملف زيادة رأسمال بنك التعمير

رجب عز الدين: قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بنك التعمير والإسكان أودع لديها اليوم الخميس، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجار فحصه ودراسته. ووافق مجلس إدارة البنك فى 21 مارس الحالى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من …

رجب عز الدين:

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن بنك التعمير والإسكان أودع لديها اليوم الخميس، نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال وجار فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة البنك فى 21 مارس الحالى، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5 مليار جنيه إلى 1.6 مليار بزيادة 126.5 مليون من الاحتياطي القانوني، موزعة على 126.5 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات.

وارتفعت أرباح البنك إلى 1.31 مليار جنيه، فى 2017 مقارنة بنحو 755 مليونا فى 2016.

ويبلغ رأسمال البنك الحالى 1.26 مليار جنيه، موزعا على 126.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

