الرقابة المالية تفحص تقرير زيادة رأسمال ليفت سلاب مصر

رجب عزالدين:قالت الهيئة للرقابة المالية إنها تلقت تقرير الإفصاح الخاص بشركة لمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) لزيادة رأسمال المصدر.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 28 نوفمبر المنصرم بزيادة رأس مال الشركة المصدر من 54.9 مليون جنيه الى 79.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه مصر

رجب عزالدين:

قالت الهيئة للرقابة المالية إنها تلقت تقرير الإفصاح الخاص بشركة لمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) لزيادة رأسمال المصدر.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 28 نوفمبر المنصرم بزيادة رأس مال الشركة المصدر من 54.9 مليون جنيه الى 79.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 25 مليون جنيه مصري يتم توزيعها على 2.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه مصري.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة اليوم الأربعاء أنها تلقت التقرير وجارى فحصه والمستندات المرفقة.

وأرجعت الشركة زيادة رأس المال إلى تمويل توسعاتها في مشروعات تعدت الـ90 مليون جنيه، نظرا لحاجة الشركة للدخول في مشروعات وتعاقدات جديدة، ومن المقرر إعداد إعلان لدعوى قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة

ويبلغ رأس مال ليفت سلاب الحالي 54.96 مليون جنيه، موزعا على نحو 5.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.