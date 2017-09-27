الرقابة المالية تفتح باب انتخابات حماية المستثمر الأسبوع المقبل

أحمد علي:يعتزم مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فتح باب الترشح لانتخابات عضويته خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل انتهاء مدة المجلس الحالى فى شهر نوفمبر المقبل.وقال اللواء ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إنه تم فتح باب الترشح للانتخابات

أحمد علي:

يعتزم مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فتح باب الترشح لانتخابات عضويته خلال الأسبوع المقبل، وذلك قبل انتهاء مدة المجلس الحالى فى شهر نوفمبر المقبل.

وقال اللواء ممدوح أبوالعزم، رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، إنه تم فتح باب الترشح للانتخابات مبكرًا بهدف إتاحة مزيد من الوقت للراغبين فى المشاركة بالسباق الانتخابى.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن مجلس الإدارة بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية سيتيح قواعد الترشح للانتخابات، مؤكدًا أن قواعد الاختيار ستكون وفقًا للنظام الأساسى للصندوق المعدل والصادر فى أبريل عام 2016 الماضى.

وتنص لائحة النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر فى مادتها الـ 8، على أن مجلس ادارة الصندوق يتكون من 9 أعضاء، ممثل عن المستثمرين فى سوق الأوراق المالية، و3 آخرين عن الشركات الأعضاء بالصندوق على أن يكون منهم ممثل على الاقل من غير شركات السمسرة، وممثل عن البورصة وآخر عن شركة مصر المقاصة، و3 أعضاء من ذوى الخبرة.

كما تنص اللائحة على اختيار الرئيس من بين الأعضاء ذوى الخبرة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، أن المجلس سيكشف عن ثمار عمله خلال السنوات الـ 3 السابقة قريبا، مؤكدًا رغبته فى الاستمرار لدورة مقبلة.