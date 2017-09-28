الرقابة المالية تفتح باب الترشح لصندوق حماية المستثمر

رجب عزالدينأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم الخميس- عن فتح باب الترشح لممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.ومن المقرر أن يكون تقديم طلبات الترشيح إلي الإدارة العامة للمكتب الفني لرئاسة الهيئة (28ش طلعت حرب - القاهرة).

رجب عزالدين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية -اليوم الخميس- عن فتح باب الترشح لممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، بمجلس إدارة صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية.

ومن المقرر أن يكون تقديم طلبات الترشيح إلي الإدارة العامة للمكتب الفني لرئاسة الهيئة (28ش طلعت حرب – القاهرة).

وستتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشكلة لهذا الغرض بالهيئة التحقق من توافر الشروط في الشركة العضو بالصندوق ومرشحها، واستبعاد من يتخلف في شأنه شرط منها، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقي طلبات الترشح.

ويتم تقديم طلبات الترشح والمستندات والإقرارات المؤيدة، وذلك خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم الأحد 8/10/2017 حتى الساعة الثالثة من مساء يوم الخميس 19/10/2017.