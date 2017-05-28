الرقابة المالية تعيد النظر في ضوابط الأرصدة الراكدة

منى عبدالبارى: وعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعادة دراسة التعديلات على ضوابط الحسابات الراكدة، التى تقدمت بها شعبة الأوراق المالية لها، أثناء اجتماع شريف سامى، رئيس الهيئة مع الأعضاء، لبحث ومناقشة المذكرة المقدمة من الشعبة، المتضمنة تعديلات مقترحة على بعض الضوابط، التى وضعتها الهيئة، لتحديد

منى عبدالبارى:

وعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، بإعادة دراسة التعديلات على ضوابط الحسابات الراكدة، التى تقدمت بها شعبة الأوراق المالية لها، أثناء اجتماع شريف سامى، رئيس الهيئة مع الأعضاء، لبحث ومناقشة المذكرة المقدمة من الشعبة، المتضمنة تعديلات مقترحة على بعض الضوابط، التى وضعتها الهيئة، لتحديد الحسابات الراكدة للعملاء، لدى شركات السمسرة وأمناء الحفظ، وشروط إعادة تنشيطها من جديد.

وقال عونى عبدالعزيز، رئيس شعبة الأوراق المالية لـ«المال»، إن الهيئة وعدت بدراسة، على أن تصدر ملحقًا للقرار، يتضمن التعديلات التى وافق عليها، مشيرا إلى أن الهيئة لم تحدد موعدًا لصدور الملحق.

وأشار إلى أنه فى مقابل المقترحات التى وعدت الهيئة بدراستها، كان هناك إصرارًا على البند المتعلق بعدم الاعتداد بالتوكيلات، التى مضى على إصدارها أو آخر تعديل لها 5 أعوام.

وقالت رانيا يعقوب – أحد أعضاء اللجنة التى أعدت مذكرة تفصيلية بالتعديلات المقترحة-، إن الهيئة وعدت بإصدار ملحق للقرار يتضمن التعديلات التى اعتمدت، وآليات التنفيذ، وإيضاح البنود التى كان عليها تحفظات من العاملين بسوق المال، مشيرة إلى أن الهيئة لم تحدد موعدًا لصدور الملحق.

وأشارت إلى أن الهيئة أبدت خلال الاجتماع تأييدها لبعض التعديلات المقترحة، ورأت أحقية العاملين بالسوق فى الاعتراض عليها.

وأرجعت إصرار الهيئة على البند المتعلق بعدم الاعتداد بالتوكيل الصادر منذ فترة أكثر من 5 أعوام، إلى أنه التوصل إليه بعد إجراء الهيئة دراسة للأسواق المشابهة للسوق المصرية، خلصت إلى أن هذه الفترة تعد كافية، مشيرة إلى أن شركات السمسرة توفق أوضاعها بشأن التوكيلات التى من المقرر أن تلغى مطلع يناير 2018.

وقالت رانيا فى تصريحات سابقة لـ «المال»، إن المذكرة تتضمن الاعتراض على بعض بنود ضوابط الحسابات الراكدة، لا سيما المتعلقة بتحديث توكيلات العملاء، وإيقاف الحسابات التى لم تشهد تعاملاً خلال عام بالنسبة لشركات السمسرة، وأمين الحفظ، أو شهر من انتهاء عقد إدارة المحفظة لدى شركات إدارة المحافظ.

وطالبت المذكرة التى عرضت فى الاجتماع الأخير بتغيير فكرة تجميد الحسابات الراكدة، وتطبيق آلية أقرب لتجنيب أى تداولات عليها، إلا بعد موافقة الرقابة المالية، أو العميل نفسه، دون الحاجة للسير فى الإجراءات الإدارية التى حددتها الهيئة، المتمثلة فى التقدم بطلب من العميل مباشرة، وموافقة شركة السمسرة والرقابة المالية.

وأصدرت الرقابة المالية نهاية أبريل الماضى، ضوابط لتنظيم فتح الحسابات وتحديد الأرصدة الراكدة بشركات السمسرة، وأمناء الحفظ، ألزمت بموجبها الشركات بعدم إبرام أى تعاقدات، أو فتح حسابات لعملائها من الأشخاص الطبيعيين، إلا من خلال العميل مباشرة، كما منعت تنفيذ عمليات الشراء بالهامش، أو التعامل فى ذات الجلسة من خلال التوكيل، وعدم الاعتداد بتوكيلات صادرة من عملاء مضى على إصدارها أو آخر تحديث لها أكثر من 5 أعوام.

ودعت الشركات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد تلك التوكيلات بالنسبة للأشخاص الطبيعية، وكذلك التفويضات للأشخاص الاعتبارية، على أن يلغى العمل بها اعتباراً من أول يناير المقبل.

وتضمنت الضوابط اعتبار أن حساب العميل يعد راكداً بعد مرور 12 شهراً كاملة على عدم إيداع مبالغ مالية بالحساب، أو السحب منه، أو التعامل بيعاً وشراءً، وجاءت تلك الضوابط وفقاً للهيئة، بهدف حماية سوق المال، بعد كشف الرقابة الإدارية عن تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حسابات عملاء البورصة، التى لم تشهد أى تعاملات لأعوام طويلة.