الرقابة المالية تعمم جداول الحياة الإكتوارية على شركات التأمين خلال ساعات (تفاصيل)

أعلنت هيئة الرقابة المالية برئاسة محمد فريد، تعميم جدول الحياة الإكتوارية الجديد على شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال خلال ساعات، مع التأكيد على ضرورة التزامها بموافاة الهيئة نهاية كل سنة ميلادية ببيان إحصائي لمعدلات الوفاة الفعلية لديها مقارنة بالمعدلات الواردة بالجداول الجديدة، ووفقًا للنموذج الالكتروني الذي تعده الهيئة في ذلك الشأن.

وانتهت هيئة الرقابة المالية من تطوير ونشر أول جداول حياة إكتوارية مصرية لأول مرة في تاريخ صناعة التأمين، بعد استمرار الاعتماد على جداول الحياة الاكتوارية الإنجليزية الصادرة منذ عام 1967، ضمن جهود “الهيئة”، لتعزيز قدرات شركات التأمين على تسعير منتجاتها بكفاءة تراعي التطور الذي يطرأ على البيانات والمؤشرات المتعلقة بذلك.

وبيّنت الهيئة أن تلك الجداول تكتسب أهمية استثنائية، نظرًا لأن لقدم الجداول المستخدمة حاليًا، الصادرة منذ عام 1967، حيث لم تعد معبرة عن الواقع، ما دفع إدارة الهيئة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة بالشروع في إعداد أول جداول حياة إكتوارية مصرية، تعكس التطورات المختلفة التي تطرأ على البيانات والإحصاءات المعتمد عليها في تسعير وثائق التأمين على الحياة، وتعد نواة يمكن البناء عليها مستقبلًا لإجراء تحديث مستمر لتلك الجداول في ضوء الخبرات الفعلية للشركات.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر أول دولة عربية لديها جداول حياة خاصة بها، موضحًا أن تلك الجداول الجديدة ستساعد الشركات محل التطبيق على تسعير منتجاتها التأمينية وفق تطور البيانات والإحصاءات ذات الصلة وبشكل كفء يراعي المتغيرات المؤثرة في عملية التسعير.

وأضاف أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لسوق التأمين كأحد الأسواق المالية غير المصرفية التي تتولي رقابتها وتنظيمها وتطويرها وتنميتها ورفع كفاءاتها، مع التأكد من سلامة وشفافية التعاملات من خلالها، وتوازن حقوق الأطراف المتعاملة، وحماية حقوق حملة الوثائق، موضحًا أن الجداول الإكتوارية المصرية الجديدة من شأنها أن تساعد شركات التأمين على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء وفق البيانات والإحصاءات المحدثة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الجداول الجديدة من شأنها أن تدعم جهود تطوير وتنمية سوق التأمين في مصر، عبر تمكين الشركات المختلفة من حسن تسعير منتجاتها التأمينية بناء على جداول إكتوارية معدة وفق البيانات المصرية، وأنه في المرحلة الحالية يمكن للشركات الاستعانة بالجداول الجديدة بشكل استرشادي مع إخطار الهيئة بشكل مستمر لتحديث البيانات ومتابعة النتائج وتقييم الأداء.

وأوضح أن المجتمع المصري يعرف نشاط التأمين منذ أكثر من 120 عامًا مع تأسيس أول شركة تأمين مصرية في عام 1900، ومنذ ذلك الحين كان الاعتماد على الجداول الإنجليزية كأقرب النماذج التي تتواكب مع الواقع المصري فيما يتعلق بمعدلات الوفاة والعجز.

وبيّن أن الجداول الإكتوارية الجديدة تأتي ضمن الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة لتحديث القطاع بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية لأسواق التأمين، ما يعد أحد الوسائل التي تعزز من مستويات حماية حقوق حملة الوثائق، عبر تحقيق مستوى أكبر من الدقة عند حساب الاحتياطيات الحسابية والنماذج الإكتوارية لوثائق تأمينات الحياة.

ولفت إلى أن تطوير أول جداول حياة إكتواري، يأتي استكمالًا للجهود الضخمة التي تقوم بها الهيئة للارتقاء بكفاءة وتنافسية سوق التأمين في مصر، لما له من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد القومي عبر مساهمته الفاعلة في تعزيز مستويات الادخار القومي الممول الرئيس للاستثمار لدعم النمو الاقتصادي.

ومما يذكر أن الفترة الماضية شهدت إصدار هيئة الرقابة المالية قرارًا يقضي بالزام شركات التأمين بإعداد دراسات للتسعير الاسترشادي لمنتجاتها المختلفة، ومراجعتها سنويًا، وتضمن القرار ضرورة اعتماد الدراسة من خبير إكتواري والسلطة المختصة بالشركة، ويراعي كل فرع تأميني على حدة، في إطار حرص الهيئة الدائم على تعزيز كفاءة الأسواق وحماية تنافسيتها والتأكد من سلامة وعدالة التعامل والتسعير بما يوفر إطار متوازن يكفل حقوق الأطراف المتعاملة داخل الأسواق المالية غير المصرفية عامة والتأمين بشكل خاص، لضمان عدم المغالاة وتحقيق العدالة في التسعير وعدم التدني في الأسعار بقصد الحصول على العمليات إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على نتائج الاكتتاب التأميني والمراكز المالية للشركة أو الجمعية، فضلًا عن إلزام شركات التأمين بالربط الإلكتروني مع الهيئة، لتتمكن من بناء قاعدة بيانات وتحديثها دوريًا عن الأنشطة والمعاملات التأمينية، كأساس للرقابة والتطوير وفق بيانات وإحصاءات مدققة، وتنفيذ سياسات وخطط تطوير قائمة على بيانات وإحصاءات محدثة ومدققة.

وعبر فريد عن تقديره للأطراف المشاركة في إنجاز الجداول لتخرج في صورتها النهائية، وتقدم لهم بالشكر من عاملين داخل الهيئة أو شركات ومؤسسات من خارجها قدمت دعمًا ماليًا وفنيًا، موضحًا أن العمل نتاج جهد إدارات سابقة للهيئة، استكملته الإدارة الحالية ليرى النور ويدخل حيز التنفيذ.

ويمكن الاطلاع على جداول الحياة الإكتوارية الجديدة: