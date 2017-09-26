الرقابة المالية تعلن رفض تظلمات المنار وبلوم مصر

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إن لجنة التظلمات رفضت تظلمات شركتين للأوراق المالية بخصوص قرار الايقاف المتعلق بهما .وتظلمت كلا من شركة المنار لتداول الأوراق المالية و بلوم مصر لتداول الأوراق المالية من قرارات مجلس ادارة الهيئة بوقف مزاولة النشاط المرخص لها به لمد

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء، إن لجنة التظلمات رفضت تظلمات شركتين للأوراق المالية بخصوص قرار الايقاف المتعلق بهما .





وتظلمت كلا من شركة المنار لتداول الأوراق المالية و بلوم مصر لتداول الأوراق المالية من قرارات مجلس ادارة الهيئة بوقف مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما





وقررت لجنة التظلمات بجلستها المنعقدة أمس الاثنين بقبول التظلمين شكلا ورفضهما موضوعا .



وأوقفت الرقابة المالية الشركتين من مزاولة النشاط النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما أو لحين إزالة الشركة للمخالفات إيهما أقرب إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بانذرات سابقة.



ومن المقرر بدء فترة الإيقاف اعتباراً من يوم الخميس القادم الموافق 28 سبتمبر وحتى الجمعة 27 اكتوبر القادم.

