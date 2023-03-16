«الرقابة المالية» تعلن تجاوز أقساط شركات التأمين 56 مليار جنيه في 2022

ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين خلال العام المالي 2022 لتصل إلى 56.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.5 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.3%، حسب بيان بيان صادر عن هيئة الرقابة المالية مؤخرًا لرصد مؤشرات أداء القطاع المالي غير المصرفي عن عام 2022.

وبلغ إجمالي استثمارات شركات التأمين في نهاية العام المالي 2022 لتصل إلى 153.3 مليار جنيه مقارنة بـ 130.9 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق، بنسبة زيادة بلغت 17.1%.

وعلى صعيد صناديق التأمين الخاصة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 751 صندوقًا بنهاية عام 2022، بينما بلغ عدد الصناديق السارية منها 677 صندوقًا بالإضافة إلى 74 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، وبإجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 16.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022.

بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي121.5 مليار جنيه في نهاية عام 2022 بالمقارنة بنحو 105.4 مليار جنيه في نهاية العام السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 15.3%.

وتعتبر صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بهيئة الرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين، تقوم هذه الصناديق بدفع مبلغ محدد مرة واحدة للعضو أو المستفيد عند تحقق الواقعة المنصوص عليها في النظام الأساسي لها، ويعتمد التمويل على اشتراكات الأعضاء.

كما بلغ عدد صناديق التأمينات الحكومية المسجلة بهيئة الرقابة المالية 6 صناديق، تقدم تغطيات تأمينية متنوعة، ما بين تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتأمينات الحياة، وتأمينات مشتركة.

وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 902.8 مليون جنيه في نهاية العام المالي 2022 مقارنة بـ792.3 مليون جنيه في نهاية العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ حوالي 13.9%.