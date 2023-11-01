«الرقابة المالية» تعقد ندوة بجامعة الملك سلمان الدولية لرفع الوعي بالأنشطة المالية غير المصرفية

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ندوة تعريفية بجامعة الملك سلمان الدولية بمدينة شرم الشيخ، لتنمية وتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية ، برئاسة الدكتور محمد فريد، وذلك استكمالاً لسلسلة الجولات واللقاءات التي تنظمها الهيئة بهدف نشر الوعى والثقافة المالية .

و يعد محور تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني محورا أساسيا لتعريف المواطنين بالأنشطة المالية غير المصرفية وكيفية الاستفادة منها، حيث قدم الدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة محاضرة بعنوان تمويل المشروعات من الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك بحضور الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ ، رشا حسن نائب رئيس الإدارة المركزية للتوعية والثقافة المالية بالهيئة، مشاركة طلاب كليات العلوم الإدارية، الفنون ، الألسن ، التصميم و العمارة و السياحة و الفنادق بجامعة الملك سلمان الدولية بفرع شرم الشيخ.

وتضمنت المحاضرة التي ألقاها الدكتور محمد عبد العزيز، تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية على المستوى التشريعي والتنظيمي والرقابي لدعم الاقتصاد القومي سواء على مستوى الشركات العاملة المرخص لها من الهيئة أو المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية والتي تشمل سوق رأس المال و التأمين و أنشطة التمويل غير المصرفي مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بالإضافة إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا التعريف بسجل الضمانات المنقولة ودوره في زيادة فرص الحصول على التمويل.

وأكد الدكتور عبد العزيز على أهمية توعية المتعاملين بحقوقهم وكذلك التزاماتهم للوفاء بها بما يضمن لهم ممارسة عادلة وفرص متكافئة داخل الأسواق المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى كيفية استخدام الحلول والخدمات المالية غير المصرفية لتمويل المشروعات وتشجيع الطلاب على إقامة مشروعات خاصة بهم توفر فرص العمل المناسبة، وتمكينهم من الاستفادة بالتطبيقات التكنولوجية لتقديم حلول وخدمات مبتكرة.

تأتى هذه الندوة كبداية لسلسة الأنشطة التوعوية التي سيتم تنظيمها مع الجامعة بهدف تعزيز مستويات الوعي والثقافة المالية لدى طلاب الجامعة، وبذلك تعد جامعة الملك سلمان الدولية أولى الجامعات الأهلية المشاركة في الفعاليات التي يتم تنفيذها وفقا لإستراتيجية الهيئة لنشر الوعي بالثقافة المالية والتعريف بالأدوات المالية غير المصرفية دعما لرؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي.

وخلال كلمته أثناء استقبال مسئولي الهيئة وجه الدكتور تامر عباس مدير فرع الجامعة بشرم الشيخ الشكر لإدارة الهيئة على استجابتها وتلبية الدعوة للحضور إلى مقر الجامعة، مثنيا على الجهود التي تقوم بها الهيئة على جميع المستويات، موضحا أنه في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك فقد تم الاتفاق على تنفيذ زيارة طلاب الجامعة إلى مقر الهيئة بالقرية الذكية لحضور يوم تدريبي يشمل محاضرات متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذا تنفيذ سلسلة من برامج التوعية المالية على مدار العام الدراسي.