«الرقابة المالية» تعدّل لائحة صندوق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (مستند)

عدّلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بقرارها رقم 1673 لسنة 2023.

واستبدل قرار “الرقابة المالية” نصي المادة 3/و من الباب الأول و4/د من الباب الثاني، في فروع البيانات العامة، وأجر الاشتراك، وشروط العضوية.

يذكر أن الهيئة أنشأت في عام 1986، بهدف تنمية استخدام الطاقة المتجددة وتشجيع تصنيع معداتها محليًا، حيث تمثل نقطة الارتكاز الوطنية للجهود المبذولة لتطوير تكنولوجياتها واستغلال مصادرها على المستوى التجاري كطاقة نظيفة ومستدامة.

وللاطلاع على نص القرار فيما يلي: