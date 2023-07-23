«الرقابة المالية» تعدّل لائحة صندوق شركة صيانة وخدمات السكك الحديدية (مستند)

عدّلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية، بقرارها رقم 1674 لسنة 2023.

واستبدل قرار «الرقابة المالية» الفقرة الأولى من المادة الثامنة بالباب الثالث، والفقرات 1 و2 و3 من البند (أولًا) من المادة العاشرة بالباب الرابع.

ويذكر أن الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية (إيرماس) شركة مساهمة مصرية، مملوكة بالكامل لهيئة سكك حديد مصر كمساهم وحيد، وأنشأت طبقًا لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997، وتمارس نشاطها منذ أول أبريل 2007.

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