«الرقابة المالية» تعدّل النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بالبنك العقاري العربي (ملف)

عدّلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك العقاري العربي، بقرارها رقم 1511 لسنة 2023.

وبالحديث عن ذلك، فقد غيرت نص المادة 3/ف من الباب الأول، حيث عرفت أجر الاشتراك على أنه الأجر الأساسي الشهري للعضو في الأول من يناير 2020 مضافًا إليه 5% سنويًا ابتداء من الأول من يناير 2021ـ على أن يكون الحد الأقصى للأجر 40 ألف جنيه، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على الأجر أيًا كان سند إقرارها، إلا بعد إعداد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

ويمكن الاطلاع على نص القرار من هنا.

يذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.