«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق زمالة العاملين بشركة سيد للأدوية

عدلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة بشركة سيد للأدوية، بقرارها رقم 1756 لسنة 2023.

وجاء القرار بتعديل المادة الرابعة بفقرتها السابعة من الباب السابع، فضلًا على المادة العاشرة.

وعدل القرار شروط الاشتراكات والعضوية بالصندوق، والمزايا التأمينية، حيث يحدد السن الأقصى للانضمام 44 سنة، بينما يجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا السن بشرط سداد رسوم عضوية، بزيادة مضطردة حسب السن.

وبيّن القرار المزايا التأمينية المصروفة للمشترك عند بلوغ سن التقاعد القانونية أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.

ويذكر أن شركة تنمية الصناعات الكيماوية “سيد” للأدوية قد تأسست عام 1947، كأولى المؤسسات التي أقامت مصنع أسيوط للدواء في ديسمبر 1962 على مساحة 14 فدانًا، لسد احتياجات الصعيد من الأدوية وتدريب طلبة كلية الصيدلة بجامعة أسيوط على البحوث العلمية التطبيقية، والشركة تابعة لـ”القابضة للأدوية” خاضعة لأحكام القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفذية.

وللاطلاع على نص القرار من هنا: