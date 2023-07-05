الرقابة المالية تعدل نظام صندوق تضامن ضباط أكاديمية الشرطة (مستند)

عدلت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، بقرارها رقم 1622 لسنة 2023.

وبيّن قرار الهيئة في تعديلاته استبدال نصوص المادة 6/2 من الباب الثاني، والفقرة الأولى من البندين 1/أ و2 من المادة 13 من الباب الثالث.

وأشار القرار أن الاشتراكات وشروط العضوية، تعتمد على الموارد الذاتية السنوية بحد أدنى 14 مليون جنيه، لمدة 4 سنوات على الأقل، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية نحقيق الموارد بالكامل عن السنة السابقة، وفي حالة عدم تحقيق جزء منها أن يوقف الصندوق صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة إكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة، والتي قد تنتهي -الدراسة- إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما، اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.

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