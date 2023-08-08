«الرقابة المالية» تعدل نظام صندوق تأمين العاملين بـ«القابضة لمصر للطيران» (مستند)

عدلت هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين العاملين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، بقرارها رقم 1874 لسنة 2023.

وجاء القرار بتعديل المادة 22 بالباب الثاني، الخاص بالنظام المالي للصندوق.

وحدد القرارنسبة المصروفات الإدارية 4.5% من الاشتراكات السنوية، بخلاف تكاليف إدارة الاستثمارات بالصندوق، والتي يحددها مجلس الإدارة وتعتمدها الجمعية العمومية للصندوق.

ويذكر أن صناديق التأمين الخاصة عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.

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